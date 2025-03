Dj muore alla consolle in un agriturismo nel Palermitano

Lutti

Quasi certamente per un malore improvviso

Francesco Milazzo, 53 anni, è morto mentre si trovava alla consolle in un agriturismo a Carini (Palermo) . Il dj è morto mentre stava animando una serata danzante. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma per Milazzo, colto da un malore, non c’è stato nulla da fare. Di professione amministratore di condominio, coltivava però una forte passione per il mondo della radio, frequentando gli studi palermitani.

