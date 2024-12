Domenica di grande afflusso sui due versanti dell’Etna innevati: soccorsi anche tre feriti

MONTAGNA

Diversi incidenti causati dai visitatori con le “padelle” utilizzare per scivolare sulla neve

Complice il bel tempo, è stato un weekend di grande afflusso sui due versanti dell’Etna. Piano Provenzana a Linguaglossa sul lato Nord e Rifugio Sappienza a Nicolosi sul lato Sud sono stati presi d’assalto da visitatori , sciatori e amanti della neve, giovani e meno giovani che finalmente hanno potuto apprezzare il vulcano ricoperto di un manto bianco come non si vedeva da tempo.

Purtroppo si sono resi necessari anche tre interventi di soccorso alpino sull’Etna, tutti nella zona dei crateri Silvestri. I tecnici del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del servizio regionale Sicilia sono dovuti intervenire per incidenti causati dalle «padelle» in plastica usate per scivolare sulla neve. Un ragazzo di Mascalucia ha riportato la lussazione della spalla, mentre un turista americano ha avuto un trauma alla schiena.Stamane una bambina di 7 anni ha riportato un trauma alla schiena sempre scivolando sulla neve con la «padella». Tutte le persone soccorse sono state immobilizzate e trasportate a valle dove ad attendere vi era l’ambulanza del 118 per il trasferimento presso le strutture sanitaria.

