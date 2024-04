Domenica estiva a Catania, il waterfront pedonale preso d’assalto per il Lungomare Fest: ma che caos nelle strade limitrofe

L'APPUNTAMENTO

Grande successo per la chiusura al traffico del viale costiero della città

Grande successo oggi per il Lungomare Fest, l’appuntamento con la pedonalizzazione e gli eventi di animazione sulla strada e le piazze del litorale roccioso di Catania, evento che mancava da ben 10 mesi.

La giornata praticamente estiva ha attirato migliaia di persone sul waterfront liberato dalle auto e moto: semplici famiglie a passeggio, ciclisti, pattinatori, runner, bambini in bicicletta, comitive di amici hanno letteralmente preso d’assalto il viale Ruggero di Lauria, la strada che da Ognina porta a piazza Europa, per una giornata all’insegna del relax, del sole e delle attività sportive, culturali, di animazione che sono state organizzate per l’occasione. E c’è anche chi ne ha approfittato per un bagno nella spiaggetta di San Giovanni li Cuti, visto che oggi a Catania la temperatura ha raggiunto i 28 gradi centigradi, molto al di sopra della media stagionale.

Apprezzati dai cittadini anche i mercatini di prodotti artigianali, proprio a ridosso del mare della scogliera, e le aree attrezzate per i giochi, il fitness, lo svago e il tempo libero recentemente rinnovate dal Comune. Divertente anche lo svago per mini-ciclisti con le piccole biciclette su percorso stradale, molto partecipati pure i balli animati con tanti generi di musica swing, le letture di libri, le sfilate, l’Auto books del Comune una sorta di biblioteca mobile con scambio e lettura di libri, ma anche giochi di ruolo da tavolo e sensibilizzazione alla tutela degli animali.

La chiusura

Alle 10 del mattino diverse squadre dei vigili urbani hanno provveduto alla chiusura al traffico del viale costiero di Catania e dal quel momento è potuta cominciare la festa. Ma non è tutto oro quello che luccica. In redazione è arrivata la lamentela di qualche cittadino (riscontrabile anche sui social) per il caos veicolare che si è creato nelle strade limitrofe, alternative al Lungomare o che portano in quella zona, come via Messina, via Alcide de Gasperi, via del Rotolo, via Guerrera, viale Africa, corso Italia. Molti automobilisti sono rimasti bloccati per ore in queste strade.

Evidentemente il dispositivo necessita ancora di qualche aggiustamento, qualche indicazione sui parcheggi, qualche vigile urbano in più. Ma ci sta. L’appuntamento, come detto, mancava da tanto tempo. E comunque vedere un’ampia area pedonale della città presa d’assalto da catanesi entusiasti dell’iniziativa che abbandonano l’auto per una passeggiata o una pedalata è certamente una vittoria per tutti.