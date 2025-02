Donna morta a Marsala, deceduta in ospedale per emorragia

Cronaca

Non è caduta dal balcone a differenza di quanto era emerso in un primo momento

Un giovane è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Marsala (Trapani) perché sospettato di essere l’autore dell’omicidio della madre. La donna, morta dopo essere precipitata, stamane, da un balcone della sua abitazione di via Guglielmo Oberdan, alla periferia della città, potrebbe essere caduta perché spinta dal figlio. E’ quanto sospettano, a quanto pare, gli inquirenti, che per diverse ore hanno interrogato il ragazzo che è stato fermato.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono coordinati dal capo della Procura di Marsala, Fernando Asaro, insieme a due sostituti. Sul fermo si dovrà pronunciare, nelle prossime ore, il gip. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.