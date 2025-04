Donna dà in escandescenza in ospedale a Caltanissetta e aggredisce con una catena l’operatrice del pronto soccorso

NOTTE MOVIMENTATA

Caos nella notte al Sant'Elia: la paziente - disarmata da una guardia giurata si è poi scagliata contro i carabinieri

Caos nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove una giovane di 32 anni, ubriaca e in evidente stato di agitazione, ha prima tentato di colpire con una catena un’operatrice del 118 per poi scagliarsi contro i carabinieri.

Intorno alle 2 alcuni passanti, che avevano notato la donna dare in escandescenza in piazza Garibaldi, a Caltanissetta, hanno chiamato il numero per le emergenze. Dalla centrale operativa del 118 è stata inviata un’ambulanza che ha trasportato la 32enne in ospedale. Una volta in pronto soccorso però la donna ha tirato fuori una catena di ferro di circa un metro e ha minacciato di morte una soccorritrice.

La guardia giurata in servizio, V.P., ha bloccato prontamente la ragazza togliendole la catena. La donna però custodiva in borsa tre cacciaviti che minacciava di utilizzare per aggredire i presenti.