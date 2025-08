Donna incinta soccorsa in mare dal mercantile “Port Fukuoka” trasferita a Lampedusa

Soccorsi

La nave aveva soccorso mercoledì 97 persone, tra cui tre donne incinte

Una donna alla 38/a settimana di gravidanza, accompagnata dal marito, è stata trasferita con l’elicottero della capitaneria dalla nave mercantile Port Fukuoka al poliambulatorio di Lampedusa.

Il mercantile Port Fukuoka, battente bandiera Isole Marshall, mercoledì ha soccorso il gruppo di migranti – 97 persone – che era in mare da almeno 4 giorni, tra cui tre donne incinte. Due cadaveri di bambini sono stati recuperati dopo che la carretta si è ribaltata e tutti i migranti sono finiti in mare.La giovane donna e il marito hanno raccontato d’essere partiti alle 21 circa del 26 luglio da Sfax in Tunisia.

