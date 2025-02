Donna morta a Marsala, convalidato il fermo per il figlio

Nel Trapanese

Il gip di Marsala Sara Quittino ha convalidato il fermo di Girolamo Peraino, il 51enne di Marsala accusato dalla Procura, coordinata da Fernando Asaro, dell’omicidio preterintenzionale della madre, Anna Peralta. La donna è deceduta in ospedale la settimana scorsa per una emorragia interna provocata, secondo la tesi dell’accusa, dalle percosse subite dal figlio durante una lite.Tra madre e figlio, che vivevano insieme, i rapporti sarebbero stati molto conflittuali da tempo a causa, pare, delle continue richieste di denaro che Peraino, tossicodipendente, faceva alla donna.L’anziana era stata ricoverata perché aveva ingerito una grossa quantità di farmaci forse per togliersi la vita. Visitandola, i medici si sono, però, accorti dell’emorragia. La Procura, accertate le lesioni alla milza della Peralta, ha aperto una inchiesta che è sfociata nel fermo del 51enne.

