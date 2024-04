Donna perde il controllo alla guida dell’auto che si ribalta su un fianco: tre feriti nell’Acese

Vigili del Fuoco

L'automobilista era insieme ai suoi due figli. L'incidente autonomo è avvenuto in via Tuppazzo, a Santa Maria Ammalati

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 13,30 per un incidente stradale autonomo avvenuto in via Tuppazzo, nella frazione acese di Santa Maria Ammalati.

Una donna di 54 anni, alla guida della sua auto, un’autovettura Citroen C3 Aircross, con a bordo i suoi due figli, ha perso il controllo della vettura ed ha urtato un’altra auto parcheggiata. Nell’impatto la stessa auto si è ribaltata su un fianco. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e il mezzo.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, gli occupanti dell’auto erano già riusciti ad uscire autonomamente dall’abitacolo, dal portellone posteriore.