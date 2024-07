Donna trovata morta a Fondachello, nel pomeriggio l’autopsia. Un testimone: «L’ho vista fino a domenica»

IL GIALLO

L'esame sul cadavere della 38enne di San Giovanni Galermo si svolgerà al Policlinico di Catania

Oggi pomeriggio, al Policlinico di Catania, è prevista l’autopsia sul corpo della donna di 38 anni, di San Giovanni Galermo (nel Catanese) trovata morta nella sua casa di villeggiatura di Fondachello, sul lungomare di Mascali. Le indagini su decesso, inizialmente classificato come suicidio, sono attualmente in corso. Il marito, un uomo di 40 anni, non è indagato ma attorno a lui si è concentrata da ieri l’attenzione degli investigatori, che hanno evidenziato anche alcune incongruenze sulla scena del presunto suicidio.