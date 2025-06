Donna vittima di violenza e con tre figli rischia lo sfratto a Palermo

L'intervento

La denuncia è del responsabile provinciale delle politiche abitative di Sinistra italiana, Toni Pellicane

Una madre con tre figli a carico, tra cui una bambina di 7 anni con disabilità, oggi avrebbe dovuto lasciare la casa dove vive a causa di uno sfratto esecutivo, rimandato al prossimo 3 luglio. Lo rende noto il responsabile provinciale delle politiche abitative di Sinistra italiana, Toni Pellicane.La donna, che in passato è stata vittima di violenze domestiche, è inserita nella graduatoria per l’emergenza abitativa, una lista che «sulla carta dovrebbe proteggere chi si trova in situazioni drammatiche, ma rimane solo un’etichetta vuota: gli strumenti attivati sono in netta contraddizione con l’urgenza che la situazione richiede», spiega Pellicane.