Dopo due anni di molestie e abusi, 14enne denuncia il suo lontano parente e lo fa arrestare

TRAGICA STORIA

Con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali commesse nei confronti una di 14enne, cui è legato da lontana parentela, i carabinieri della stazione di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, hanno arrestato un 65enne. Le indagini sono scattate dopo la coraggiosa denuncia della giovane vittima. E’ emerso così che l’uomo per circa due anni si sarebbe reso responsabile di molestie e violenza sessuale nei confronti della 14enne, che frequentava in ragione del vincolo di parentela. Per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

