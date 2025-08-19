Dopo il nubifragio, riapre il ponte San Giuliano a Randazzo: «A breve i lavori di consolidamento»

viabilità

L'annuncio dell'assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò

«Il ponte San Giuliano, nei pressi di Randazzo, nel Catanese, è stato chiuso la sera del 16 agosto a causa di un violento nubifragio che ha provocato il distacco di porzioni del parapetto, senza pregiudicarne la stabilità. In stretto contatto con Anas, competente per la struttura, che ne ha verificato la stabilità, dopo 36 ore è stato riaperto». Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò.

«Attualmente – prosegue Aricò – sul viadotto è stato istituito il senso unico alternato, è stato, inoltre, installato un semaforo e si può effettuare l’attraversamento in sicurezza dopo che Anas ha provveduto alla posa di “new jersey” in calcestruzzo ai lati della carreggiata. Il ponte, infatti, è stabile e le paratie hanno ceduto per il notevole afflusso di acqua non convogliato adeguatamente. Giovedì, comunque, Anas avvierà lavori del valore di circa un milione di euro per un ulteriore consolidamento che permetterà il ripristino del senso di marcia a doppia corsia».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA