Inchiesta corruzione, Dragotto prende le distanze: «Notizie parziali, non sono indagato»

Palermo

Parla il patron della Sicly by car, la cui moglie, Marcella Cannariato, è indagata assieme al presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, e all'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata

“Credo fermamente nel valore della giustizia. Mia moglie è indagata e quindi presunta innocente, ma in ogni caso saprà difendersi in Tribunale qualora rinviata a giudizio, ma coinvolgere con presunte illazioni e indistintamente il cognome Dragotto e la mia persona, oltre che la Sicily by Car lo ritengo, assolutamente, non conforme ad una corretta informazione”.

Lo afferma, in una lettera aperta, l’imprenditore Tommaso Dragotto, patron della Sicly by car, la cui moglie, Marcella Cannariato, è indagata nell’inchiesta della Procura di Palermo per corruzione e peculato assieme al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e all’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata. “Leggo chiaramente con particolare attenzione i servizi giornalistici che riguardano mia moglie – aggiunge – in cui frequentemente vengo coinvolto attraverso l’impiego di espressioni come ‘lady Dragotto’, ‘coniugi Dragotto, ‘i Dragotto così ingenerando l’impressione che io possa essere indagato”. L’imprenditore dice di “non essere stato destinatario di alcun atto giudiziario, né risulto indagato per corruzione”. “A testimonianza del carattere assolutamente parziale delle notizie riportate – osserva l’imprenditore – rilevo che alcune testate hanno riportato stralci di intercettazioni, secondo cui “i Dragotto cercavano un ponte con il presidente del Senato perché vogliono entrare in tutti gli aeroporti italiani”.