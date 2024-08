Dramma dell’immigrazione al largo di Siracusa: due morti e un disperso

l'incidente

L'incidente durante le operazioni di soccorso della Guardia costiera

Dramma dell’immigrazione ieri sera al largo di Siracusa dove alcune persone sono finite in acqua durante le operazioni di soccorso. Il bilancio alla fine è tragico: due migranti sono morti e un altrro è disperso.

Tutto è cominciato nella tarda serata di sabato quando alla Guardia Costiera è arrivata una richiesta di soccorso da parte di una imbarcazione con a bordo siriani, egiziani e bengalesi, in navigazione a circa 17 miglia a Sud-Est di Siracusa. Subito è uscita in soccorso una motovedetta classe 300 da Siracusa e contemporaneamente sul punto si è diretto un aereo “Manta” della Guardia Costiera.

Durante le operazioni di ricerca e soccorso – per ragioni in corso di accertamento – gli occupanti dell’imbarcazione sono finiti in acqua mentre la motovedetta si stava avvicinando.