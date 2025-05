Droga, 17enne arrestato allo Sperone: in casa aveva anche anfetamine

Palermo

Il giovane è stato trasferito al Malaspina

La polizia di Stato ha arrestato un diciassettenne palermitano residente nel quartiere Sperone, accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa gli agenti del commissariato Brancaccio hanno trovato, all’interno di un ripostiglio e di una camera da letto, 6 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di 650 gr; sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 106 gr (una parte pronta ad essere spacciata, ed un’altra parte, circa 100 gr, ancora da “tagliare”; e anfetamine per un peso complessivo pari a 87 gr. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti inoltre 3 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante pari a 111,00 euro, (anch’esso sequestrato poiché ritenuto provente dell’attività di spaccio).