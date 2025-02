Droga a Noto, i clienti andavano anche a cavallo per ritirare la dose

I dettagli

I clienti andavano a prendere la dose di droga anche a cavallo. È quanto emerso dalle indagini della polizia che stamane ha dato via all’operazione antidroga, denominata “Bianco barocco” a Noto, nel Siracusano. Gli agenti hanno pure ripreso l’acquisto di stupefacente di un cliente arrivato a cavallo nell’abitazione del centro storico diventata la centrale dello spaccio: la droga veniva lanciata dal balcone o dal terrazzo o calata «col paniere» ai clienti. Le dosi erano nascoste anche sotto le tegole del tetto dell’immobile.