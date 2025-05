Droga abbandonata vicino ad una scuola a S. Giovanni Galermo e multe in bar a Nesima

Catania

La Polizia ha passato a setaccio i due quartieri catanesi per una "bonfica" mirata a garantire la legalità

Un’articolata attività di controllo straordinario è stata eseguita dalla Polizia di Stato tra i quartieri Nesima e San Giovanni Galermo finalizzata a prevenire e a contrastare fenomeni di criminalità diffusa.

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Nesima” e ha visto impegnati diversi equipaggi del Commissariato, della squadra cinofili della Questura di Catania e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, che hanno garantito la cintura di sicurezza durante l’intero svolgimento degli accertamenti, unitamente agli agenti dei settori “Viabilità” e “Annona” della Polizia Locale. Il controllo del quartiere ha consentito ai poliziotti di trovare complessivamente 270 grammi di sostanze stupefacenti, lasciate in due punti abbandonati, nell’area tra via Galermo, viale Tirreno, viale Adriatico, piazza Montana e via Géza Kertèsz.

Nello specifico, grazie al fiuto infallibile dei cani antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in un vasto terreno in stato di abbandono, nei pressi di un edificio scolastico, sono state trovate due buste con all’interno 60 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio.

Nella vicina via Ustica, nel sottotetto di una palazzina, sotto dei sacchi di scarto di materiale edile, i poliziotti hanno rinvenuto due buste con 170 grammi di marijuana e una terza busta con altri 40 grammi di marijuana, anche in questo caso già pronta per essere smerciata. Tutta la droga trovata è stata prontamente sequestrata a carico di ignoti.

Gli agenti del Commissariato “Nesima” hanno esteso le verifiche ad 8 esercizi commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande per verificare l’osservanza delle prescrizioni previste dalle licenze e accertare la presenza di tutte le autorizzazioni amministrative.

In particolare, sono stati sanzionati tre bar, i cui titolari avevano occupato abusivamente un’area di suolo pubblico senza autorizzazione comunale per sistemare tavoli e sedie. Altri due esercizi pubblici sono stati, invece, sanzionati per avere installato tende parasole sul prospetto dell’edificio, in violazione della normativa edilizia e dei regolamenti comunali in materia. Complessivamente, sono state elevate sanzioni per circa 2.000 euro.

I poliziotti del Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine hanno istituiti diversi posti di controllo fissi e dinamici in tutto il territorio che hanno permesso di identificare complessivamente 120 persone, di cui 32 con precedenti, e di controllare 61 veicoli, accertando 9 violazioni del Codice della Strada, applicando sanzioni pecuniarie pari a circa 1.500 euro, con il sequestro amministrativo di 4 autoveicoli per la mancanza della copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Nel corso di uno dei posti di controllo, in via Sabato Martelli Castaldi, il conducente di un’auto, un catanese di 26 anni, non ha ottemperato all’intimazione a fermarsi e ha continuato a guidare, nell’evidente tentativo di sottrarsi agli accertamenti dei poliziotti. Il 26enne è stato fermato appena poche centinaia di metri più avanti ed è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare.