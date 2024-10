Droga e mafia: 19 condanne a esponenti di un clan di Palermo

Sentenze

Alla sbarra vertici e gregari dei clan di Porta Nuova, Tommaso Natale e Brancaccio che avrebbero fatto accordi con camorra e 'ndrangheta per rifornire le piazze di spaccio del capoluogo siciliano

Si è concluso con 19 condanne e 8 assoluzioni il processo in corso in abbreviato, davanti al gup Clelia Maltese, per un maxi traffico di droga tra Sicilia, Calabria e Campania. Alla sbarra vertici e gregari dei clan di Porta Nuova, Tommaso Natale e Brancaccio che avrebbero fatto accordi con camorra e ‘ndrangheta per rifornire le piazze di spaccio del capoluogo siciliano.

La pena più alta, 20 anni in continuazione con una precedente condanna, è toccata al boss Michele Micalizzi, genero del capomafia Saro Riccobono. Quindici anni e 4 mesi sono stati inflitti a Giuseppe Marsalone, 15 e sei mesi a Vincenzo Vaglica.L’accusa in aula era rappresentata dai pm Bruno Brucoli e Federica La Chioma.