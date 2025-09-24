Droga ed estorsioni, 14 arresti ad Adrano: colpito il clan Scalisi

Mafia

L'operazione è stata eseguita dalla polizia di Stato. Nell'indagine della Direzione distrettuale antimafia oltre 30 coinvolti

La polizia colpisce il clan Scalisi, cosca radicata ad Adrano, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 indagati. Il provvedimento ipotizza a vari titolo i reati di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione abusiva di armi, ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, reati aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare il sodalizio mafioso. L’ordinanza è stata eseguita da a della squadra mobile di Catania e del commissariato di Adrano coordinati dallo Sco con la collaborazione della polizia di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa, Chieti e Caltagirone.