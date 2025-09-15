Droga in casa o nascosta tra pietre e sterpaglie: 800 grammi di stupefacente sequestrati tra Librino e Trappeto

Catania

Arrestato, sempre per detenzione di droga, un 47enne di Leonforte: è stato bloccato in via Ustica

Un arresto, una denuncia e 800 grammi di droga sequestrati. E’ il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri nei quartieri Librino e Trappeto, a Catania. Le manette sono scattate per un 47enne originario di Leonforte (Enna), bloccato dai militari in via Ustica mentre usciva dal portone di un palazzo. Nella tracolla che aveva con sé i carabinieri hanno trovato 500 grammi di infiorescenze di marijuana e una dose di cocaina. Dopo la convalida dell’arresto, è stato posto ai domiciliari. Nell’abitazione del 23enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, invece, i militari hanno trovato 5 grammi di marijuana, 245 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e un bilancino elettronico di precisione.