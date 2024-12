Droga, individuato bunker dello spaccio a Trapani: tre arrestati, di cui due minorenni

Carabinieri

In via Rodolico trovato in un appartamento al piano terra, abusivamente occupato, un vero e proprio supermercato h24 della droga

I Carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un 61enne e due minorenni trapanesi, smantellando il bunker dello spaccio della droga in via Rodolico nel quartiere Fontanelle. Nell’operazione sono stati impegnati di 50 militari dell’Arma e personale dei Vigili del Fuoco. Trovato in un appartamento al piano terra, abusivamente occupato, un vero e proprio supermercato h24 della droga. L’abitazione, protetta da grate in ferro, porte blindate e impianto di videosorveglianza, era allestita in modo tale da consentire la vendita della droga attraverso feritoie mediante le quali avvenivano le cessioni delle dosi agli acquirenti e il pagamento del relativo prezzo.