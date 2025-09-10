Droga nascosta nelle buste delle patatine: due arresti a Gela

Nel Nisseno

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha bloccato due giovani dell’Agrigentino in possesso di un ingente quantitativo di marijuana trasportato sulla loro auto

Droga nascosta in buste di patatine. I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana e arrestato due persone nell’ambito dell’operazione denominata “Delivery Express”, già avviata lo scorso gennaio e finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene. Le Fiamme gialle hanno individuato e bloccato a Caltanissetta, in flagranza di reato, due giovani dell’Agrigentino in possesso dell’ingente quantitativo di marijuana trasportato sulla loro auto e occultato all’interno di buste di patatine.