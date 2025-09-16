Droga, nove arresti e perquisizioni nel quartiere “Falsomiele”

Palermo

Ad altre 74 persone sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari

I carabinieri del comando provinciale di Palermo con i baschi rossi dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, del 12° reggimento «Sicilia», hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Dda nei confronti di 7 persone, 2 delle quali già ristrette in carcere per altra causa, accusate a vario titolo di aver fatto parte di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, operante nel quartiere “Falsomiele” di Palermo. Sono state eseguite 19 perquisizioni per la ricerca di stupefacenti. Due di queste hanno portato all’arresto di due persone, trovati in possesso, rispettivamente, di 400 grammi di cocaina e 1,3 chilogrammi di hashish.