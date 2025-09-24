Droga, operazione dei carabinieri in tutta Italia: 12 misure cautelari

Mafia

Militati in azione in varie regioni, Sicilia compresa

contro una rete internazionale di trafficanti di droga è in corso, dall’alba di oggi, una operazione dei carabinieri in più province di Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia, i militari di Firenze, su delega della Dda fiorentina stanno eseguendo 12 misure cautelari personali e 20 perquisizioni. Associazione a delinquere finalizzata al traffico transnazionale di stupefacenti il reato contestato.L’operazione, a conclusione dell’indagine denominata Fingerprints, vede impegnati oltre 100 carabinieri.

