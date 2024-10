Droga “porta a porta” confezionata a Picanello: arrestato pusher 54enne

Catania

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno portato a termine con successo l’ennesimo colpo al fenomeno dello smercio di droga, questa volta nel popoloso quartiere “Picanello”, traendo in arresto 54enne catanese per “detenzione ai fini di spaccio”. I militari hanno scoperto che il pusher aveva allestito un proficuo commercio di droga attraverso la tecnica del “delivery door to door”. L’uomo infatti, veniva contattato dai propri clienti, confezionava lo stupefacente che custodiva nel proprio appartamento nel cuore del quartiere Picanello, utilizzato quale deposito della droga, quindi partiva, alla guida della propria Fiat Panda di colore bianco, per consegnare il prodotto a domicilio, dileguandosi a gran velocità nei vicoletti del quartiere.

I Carabinieri appostati, dopo qualche ora hanno visto uscire il 54enne dal portoncino pedonale del suo palazzo, per avvicinarsi alla sua Fiat Panda che, solitamente, utilizzava per effettuare le sue consegne. Gli investigatori, a quel punto, certi che l’uomo stesse andando a fare una consegna, hanno deciso di intervenire. Accerchiato e bloccato, il pusher è stato immediatamente perquisito dai militari, i quali hanno trovato nelle tasche dei pantaloni 3 involucri contenenti cocaina e 1 busta in plastica per sottovuoto sigillata contenente diversi grammi di marijuana.