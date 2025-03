Due auto coinvolte in un incidente nel centro di Adrano: cinque giovani feriti

Nel Catanese

Uno dei mezzi è finito contro un distributore di carburante. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

I vigili del fuoco del Distaccamento di Adrano del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 5,00 di stamani per un incidente stradale tra due autovetture in via Cappuccini, in centro ad Adrano, in provincia di Catania. Sulle autovetture viaggiavano 5 giovani di età compresa tra i 19 e 29 anni che sono rimasti feriti.

L’incidente ha coinvolto anche un impianto di distribuzione carburante. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata, delle autovetture e del distributore di carburante, controllando che non ci fossero fuoriuscite di prodotti infiammabili.