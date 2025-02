Due auto in fiamme e 15 intossicati dal fumo a Palermo

Vigili del Fuoco

Il fumo ha avvolto due palazzine e otto appartamenti. Il rogo quasi certamente di natura dolosa

E’ di quindici persone intossicati dal fumo e tra questi anche una neonata il bilancio di un incendio divampato in via Santa Maria di Gesù a Palermo la scorsa notte. Ad andare in fiamme, con molta probabilità il rogo è doloso, sono state due auto. Il fumo ha avvolto due palazzine e otto appartamenti.Sono intervenuti in massa i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e soccorso i residenti che hanno abbandonare le case nottetempo. Gli intossicati sono stati soccorsi dai sanitari del 118 anche loro arrivati con diversi mezzi per curare i residenti delle due palazzine.Le indagini sull’incendio delle vetture sono condotte dalla polizia.

