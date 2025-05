Due carabinieri accusati di calunnia, gip archivia: “Denunce infondate”

Randazzo

«La notizia di reato è infondata e quindi si deve procedere con l’archiviazione dell’indagine». Il gip Pietro Currò ha accolto la richiesta della procura e con un’ordinanza di sei pagine ha messo fine a un’odissea che ha coinvolto due carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo. I due sono stati accusati di calunnia da tre uomini che erano stati sottoposti a un controllo stradale nel 2022.Durante gli accertamenti ci furono delle tensioni, così come si evince dalle annotazioni di servizio depositate alla procura di Catania e alla magistratura minorile, visto il coinvolgimento anche di persone che non avevano compiuto la maggiore età. I due procedimenti si sono conclusi con un’archiviazione.

Da questo epilogo è nata una denuncia a carico dei due militari accusati di aver riportato il falso negli atti. Il pm, a conclusione delle indagini, ha chiesto l’archiviazione al gip ma l’avvocato dei denuncianti si è opposto. Durante l’udienza camerale i due carabinieri hanno voluto fare dichiarazioni spontanee per chiarire meglio quanto accaduto e quanto sottoscritto. Il gip ha ritenuto infondate le accuse: «Il contenuto dell’annotazione di polizia giudiziarie appare completo nella descrizione» e non ci sono profili «neppure lontanamente integranti la falsità ideologica» paventata dal legale dei denuncianti. Il gip, evidenzia, infine che l’unica «discrepanza» lamentata «può essere frutto di un mero errore di percezione dei militari ma non vale minimamente a integrare l’elemento soggettivo richiesto» dei reati ipotizzati.