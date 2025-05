Due catanesi arrestati a Patti per la truffa del finto carabiniere a un’anziana

NEL MESSINESE

Erano riusciti a farsi consegnare dalla vittima 1.950 euro in banconote di vario taglio

I carabinieri hanno arrestato a Patti (Messina) in flagranza di reato per truffa aggravata resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 36enne ed un 46enne originari di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, con l’ormai tristemente noto raggiro del finto carabiniere avrebbero contattato telefonicamente un’anziana, riferendole che alcuni parenti sarebbero strati trattenuti in caserma per cause giudiziarie, con la conseguente richiesta di un pagamento in denaro o preziosi necessario a coprire la cauzione per l’immediato rilascio dei propri cari.