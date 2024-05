Due catanesi beccati dai carabinieri a Paternò mentre tentavano di scassinare una tabaccheria: uno fugge, l’altro preso (video)

L'ARRESTO

Grazie a una chiamata sventato un furto in una rivendita di tabacchi vicino alla stazione

Sventato dai carabinieri un furto a una tabaccheria a Paternò, organizzato “in trasferta” e messo in atto da un 31enne catanese, già sottoposto ai domiciliari a Catania per reati relativi allo spaccio di stupefacenti, insieme ad un complice.

In particolare, introno alle 4 di notte, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Paternò, ricevuta la segnalazione di un furto ai danni di una tabaccheria nei pressi della stazione ferroviaria, ha immediatamente inviato sul posto due equipaggi della Radiomobile, già di pattuglia sul territorio. Raggiunto il luogo, in una manciata di minuti, hanno intercettato i due malviventi proprio durante le fasi “esecutive” del tentato furto. I militari, infatti, li hanno sorpresi mentre, con una leva, il cosiddetto “piede di porco” stavano forzando la porta di accesso della ricevitoria, per aprirla e quindi entrare.

I due uomini, non appena si sono accorti della presenza della pattuglia, hanno iniziato a correre, lanciando lungo il percorso l’arnese da scasso.

Uno dei due riusciva, complice l’oscurità, a far perdere le proprie tracce tra i vicoli della zona mentre l’altro, veniva inseguito fino ad arrivare davanti ad un muro perimetrale di un’abitazione che, in un attimo, riusciva a scavalcare fino ad entrare in una proprietà privata.

A quel punto uno dei militari, non ha inteso mollare la presa e ha oltrepassato lo stesso muro mentre, un altro carabiniere, girava sul retro dell’immobile per acciuffare il fuggitivo, sorpreso poi in un balcone mentre cercava di nascondersi e acciuffato.