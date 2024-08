Due chili e mezzo di marijuana in garage: arrestato un uomo di 46 anni a Picanello

Droga

All'operazione, effettuata dai Carabinieri, ha preso parte l'unità cinofila

I Carabinieri hanno arrestato a Catania un uomo di 46 anni che custodiva nel suo garage del quartiere Picanello 2 chili e mezzo di marijuana. All’operazione ha preso parte una unità cinofila. La droga era contenute in diverse buste di cellophane trasparente nascoste dentro un frigorifero insieme a materiale necessario per lo stoccaggio e la suddivisione delle dosi: un bilancino di precisione digitale e diverse bustine per il confezionamento. Tutta la droga e il materiale per il confezionamento è stato sequestrato. Il 46enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari.

