Due coniugi muoiono a bordo di una moto tra Ragusa e Modica: scontro con un’auto

Incidente

Nell'incidente è rimasta ferita una persona. Le due vittime erano cinquantenni

La notte scorsa in un incidente stradale sul ponte Costanzo, che collega Ragusa a Modica, due coniugi ragusani, di 56 e 53 anni, sono morti nello scontro tra la loro moto moto e un’automobile. I due, Giovanni Cascone e Angela Polizzi, viaggiavano su una moto CF 700 diretta a Ragusa quando si sono scontrati con una Renault Clio guidata da una ragazza di 28 anni proveniente in senso opposto. La giovane conducente dell’auto è rimasta ferita, riportando alcune fratture. È stata trasportata all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è stata ricoverata. Non è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire ai carabinieri della compagnia di Modica di effettuare i rilievi. Le salme dei coniugi sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

