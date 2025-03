Due manufatti abusivi demoliti a Randazzo: erano stati utilizzati da un clan mafioso

Nel Catanese

Si trovavano in contrada Murazzorotto: posta fine ad una situazione che perdurava da 30 anni

La Commissione Straordinaria della Città Metropolitana di Catania ha reso noto che sono state avviate le operazioni di demolizione di due manufatti abusivi insistenti in contrada Murazzorotto, ponendo così fine ad una situazione che perdurava da oltre un trentennio.

Le operazioni di demolizione, sollecitate dalla Commissione straordinaria fin dall’insediamento, si stanno svolgendo regolarmente ed in una cornice di sicurezza anche grazie all’invio di rinforzi deciso in sede di Riunione Tecnica Interforze in Prefettura e di successivo Tavolo tecnico svoltosi in Questura il 12 marzo ultimo scorso, in considerazione del fatto che i fabbricati risultavano riconducibili ad un soggetto pregiudicato per reati di associazione mafiosa, in atto ristretto in custodia cautelare in carcere, e utilizzati, altresì, precedentemente, da un clan locale.

L’intervento odierno rappresenta un segnale tangibile e di immediata percezione per la collettività rispetto all’attenzione che la Commissione straordinaria rivolge al ripristino della legalità in generale e, in particolare, alla tematica dell’abusivismo, oggetto di costante monitoraggio anche da parte del Comando Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Randazzo, soprattutto allorché i manufatti, come nel caso di specie, siano stati in uso a consorterie criminali.