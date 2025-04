Due panifici “irregolari” a Santa Venerina: multe per migliaia di euro

Ispezioni

Carente la sorveglianza sanitaria e lavoratori senza contratto

I Carabinieri della Stazione di Santa Venerina, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, hanno condotto un’operazione di controllo mirata presso due attività commerciali dedite alla panificazione situate lungo la Strada Provinciale Linera.

L’obiettivo dell’ispezione era verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e la regolarità dei contratti di impiego. Nel primo esercizio controllato, di proprietà di un 60enne di Santa Venerina, è emersa la presenza di due lavoratori, di cui uno privo di regolare contratto. Inoltre, il titolare non aveva attivato le procedure previste per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti: è stato deferito in stato di libertà per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ed elevata un’ammenda pari a 1.423,84 euro, oltre a una maxi sanzione di 3.900 euro per lavoro nero. Nel secondo panificio ispezionato, gli accertamenti hanno evidenziato analoghe irregolarità sul piano della sorveglianza sanitaria.