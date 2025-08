Due pusher attivi in piazza di spaccio a Caltagirone: arrestati

Nel Catanese

I militari della Guardia di Finanza, per individuarli, si sono serviti di telecamere nascoste

Due pusher attivi in una piazza di spaccio a Caltagirone sono stati arrestati e posti ai domiciliari da militari della guardia di finanza. Alla loro identificazione i Finanzieri sono arrivati grazie all’installazione di telecamere nascoste e ad attività di osservazione. In particolare i militari hanno controllato diversi giovani che frequentavano la zona periferica di via Madonna della Via e alcuni di loro erano stati trovati in possesso di modeste quantità di cocaina, per uso chiaramente personale.