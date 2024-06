Due ragazzini albanesi rischiano di annegare tra Fondachello e Mascali: diversi bagnanti in mare per salvarli

Nel Catanese

I primi cinque adulti si erano tuffati per prestare i soccorsi ma si sono trovati in difficoltà anche loro

Un salvataggio articolato ma per fortuna riuscito quello effettuato nel pomeriggio di oggi nelle acque della spiaggia di Sant’Anna di Mascali, nel Giarrese, vicino a Fondachello, dove due ragazzini albanesi di 12 e 13 anni si sono trovati in difficoltà e hanno rischiato di annegare. Lì per lì cinque persone si sono tuffate in mare per salvarli ma anche loro hanno rischiato di essere travolti dalle onde; a quel punto altri bagnanti sono intervenuti e alla fine i sette in difficoltà sono stati recuperati e portati sulla battigia.