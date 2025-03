Duplice omicidio Vecchio-Rovetta, revocata la richiesta di archiviazione

Giudiziaria

La Procura generale di Catania, diretta da Carmelo Zuccaro, dopo avere avocato a sé l’inchiesta, ha presentato al gip Marina Rizza la revoca della richiesta di archiviazione che era stata avanzata, il 16 dicembre del 2024, dalla Procura della Repubblica sul duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio uccisi il 31 ottobre 1990 nel sito dell’Acciaierie Megara. Il nuovo provvedimento è stato depositato dai sostituti procuratori generali Nicolò Marino e Giovannella Scaminaci.