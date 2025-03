E’ morto in ospedale il 48enne che era caduto dal tetto della casa dei suoceri

Nell'Ennese

Filippo Belbruno, sposato con 2 figli, era titolare di un bar a Valguarnera

E’ morto in ospedale, all’Umberto I di Enna, il 48enne di Valguarnera precipitato stamane dal tetto della casa dei suoceri mentre era impegnato in un lavoro per la sistemazione di una cisterna (e non di una antenna, come detto in un primo momento).

A perdere la vita è stato Filippo Belbruno, sposato con 2 figli, titolare di un bar a Valguarnera. Sulla vicenda, la Procura di Enna ha aperto un’inchiesta e i carabinieri hanno già avviato gli accertamenti per ricostruire l’intera vicenda.

