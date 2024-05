È polemica sul concorso presidi nel giorno dell’anniversario di Capaci. Maria Falcone: «Da rinviare». Il ministero: «Non interferisce»

IL CASO

La sorella del giudice ucciso dalla mafia con la moglie e la scorta chiede dal Mim di tornare sui propri passi

«Il ministero dell’Istruzione e del Merito torni sui propri passi e sposti la data per il concorsoper dirigenti scolastici: il 23 maggio è sacro per la memoria civile dell’Italia». Lo dice Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, e sorella di Giovanni, sulla notizia della scelta del Ministero dell’Istruzione di fissare in tutta Italia la fase preselettiva del concorso per dirigenti scolastici il 23maggio, giorno dell’anniversario della strage di Capaci in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, e gli agenti della polizia di Stato Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

La nota

Ma secondo il ministero il concorso non interferisce con l’anniversario. «Il Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione del Mim chiarisce che la scelta di fissare in tutta Italia la fase preselettiva del concorso per dirigenti scolastici in data 23 maggio risponde a precise esigenze tecniche e organizzative legate, in particolar modo, alla disponibilità delle postazioni informatiche nelle scuole che sono sedi di svolgimento del concorso – si legge in una nota -. Infatti, si sono dovute evitare le giornate del mese di maggio maggiormente impegnate dalle scuole per lo svolgimento delle prove Invalsi riferite alle classi terminali del primo e del secondo ciclo di istruzione e alle classi campione. Detta scelta, che attiene alle autonome determinazioni della dirigenza preposta, non interferisce con la giornata di commemorazione del giudice Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti di scorta assassinati a Capaci che si svolgerà in Sicilia regolarmente».