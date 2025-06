E’ tornato in Italia il piccolo siciliano che era rimasto bloccato in Iran con la madre

il racconto

Il bimbo ha 18 mesi ed era stato portato a Teheran per conoscere i nonni. Poi l'attacco di Israele

La gioia di essere tornata ma la paura e il rumore di quei missili ancora addosso. «Sono felice ma sono anche preoccupata. Le prime notti abbiamo sentito tutto. Poi abbiamo lasciato Teheran. E fuori città, a casa, l’ultima notte è stata davvero paurosa», sono le parole, al Tg2, di Fatemeh Sakhtemani, l’architetta 36enne iraniana, che aveva portato il figlio di 18 mesi in Iran a conoscere i nonni per poi ritrovarsi bloccata, sotto le bombe israeliane, appena rientrata in Italia. Fatemeh è una dei 24 italiani fuggiti dall’Iran, attraverso l’Azerbaigian, arrivati da Baku a Malpensa oggi. L’allarme era stato lanciato dal marito e papà del piccolo, il ginecologo siciliano di 42 anni Salvatore Politi.

«L’ultima bomba che ho sentito? Quella all’ambasciata, mentre aspettavo il pullman»,dice Oltre quel suono che rimane in testa e nell’orecchie, per Fatemeh c’è la paura per chi è rimasto lì: «Non sono riuscita a contattare i miei genitori. È tutto bloccato purtroppo, adesso troverò un modo. Ho molto a paura», afferma riabbracciando il suo bimbo.