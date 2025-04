È virale sul web il video della folle corsa clandestina di cavalli a Catania: strada occupata, spari in aria e passamontagna

IMMAGINI SHOCK

Una clip che pone diversi interrogativi sulla deriva di illegalità lungo la quale sta scivolando la città etnea

È diventato virale in poche ore sul web il video postato iri sera dalla pagina Facebook Inciviltà a Catania di una folle corsa clandestina di cavalli che si sarebbe svolta nei giorni scorsi nella provincia etnea. Proprio oggi che i carabinieri hanno dato notizia di una corsa illegale di cavalli interrotta a Castiglione di Sicilia, si diffonde sui social il video di questa incredibile scorribanda con centinaia e centinaia di persone al seguito su scooter e automobili, in una strada colonizzata da decine di persone con il passamontagna e soprattutto alcuni che brandiscono una pistola (vogliamo augurarci a salve) e sparano impunemente diversi colpi in aria.

Scene da Far West, scene di illegalità da paura che pongono diversi interrogativi sulla deriva presa da questa città, immagini che lasciano intendere una Catania senza controllo, in balìa di persone spregiudicate e senza regole, dove tutto (e il contrario di tutto) è possibile. Anche l’Ente protezione animali si indigna sui social: «Peggio di un rave party – scrive l’Enpa in un post condividendo il video – si faccia rispettare il Codice Penale con decreto ad hoc: follia, inciviltà, pericolo pubblico e maltrattamento animali. Uno stato che permette questo permette tutto…». E poi l’amara constatazione: «Catania-Italia 2025…e purtroppo sono tutti giovani».