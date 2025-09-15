easyJet cancella volo Catania-Milano: disagi per i passeggeri fra proteste e rimborsi

IL DISSERVIZIO

Pomeriggio da incubo per tanti utenti rimasti per ore davanti ai banchi della compagnia britannica in attesa di informazioni

L’estate sta quasi finendo, oggi sono ricominciate le scuole ma l’onda lunga dei disagi delle vacanze attraversa ancora i trasporti, e oggi a farne le spese sono stati i passeggeri del volo easyJet Catania-Milano Malpensa delle 17,10, improvvisamente cancellato dalla compagnia britannica.

Le ragioni della cancellazione non sono note, probabilmente un guasto a un aereo che non ha permesso a easyJet di operare il volo da Catania per Milano di questo pomeriggio. Dopo la cancellazione del volo in aeroporto è stato il panico perché erano in tanti a dover raggiungere Milano: giovani che studiano al Nord, persone che dovevano sostenere concorsi, professionisti, pazienti che avevano interventi chirurgici programmati. Ma la compagnia purtroppo ha i voli dei prossimi giorni su Milano tutti pieni. E ha potuto offrire riprotezione ai passeggeri solo giovedì prossimo.