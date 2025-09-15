Sfoglia il giornale

IL DISSERVIZIO

easyJet cancella volo Catania-Milano: disagi per i passeggeri fra proteste e rimborsi

Pomeriggio da incubo per tanti utenti rimasti per ore davanti ai banchi della compagnia britannica in attesa di informazioni

Di Alfredo Zermo |

L’estate sta quasi finendo, oggi sono ricominciate le scuole ma l’onda lunga dei disagi delle vacanze attraversa ancora i trasporti, e oggi a farne le spese sono stati i passeggeri del volo easyJet Catania-Milano Malpensa delle 17,10, improvvisamente cancellato dalla compagnia britannica.

Le ragioni della cancellazione non sono note, probabilmente un guasto a un aereo che non ha permesso a easyJet di operare il volo da Catania per Milano di questo pomeriggio. Dopo la cancellazione del volo in aeroporto è stato il panico perché erano in tanti a dover raggiungere Milano: giovani che studiano al Nord, persone che dovevano sostenere concorsi, professionisti, pazienti che avevano interventi chirurgici programmati. Ma la compagnia purtroppo ha i voli dei prossimi giorni su Milano tutti pieni. E ha potuto offrire riprotezione ai passeggeri solo giovedì prossimo.

Così in molti hanno preferito accettare il rimborso della compagnia e lasciare l’aeroporto, altri invece sono rimasti ai banchi della easyJet al terminal C dell’aeroporto di Fontanarossa nella speranza di essere riprotetti. Fra proteste, silenzi della compagnia e lunghe attese, pare che easyJet stia cercando di recuperare un velivolo per riproteggere i passeggeri con maggiori urgenze domani mattina. Nell’attesa ha fornito buoni pasto ai circa 70 passeggeri rimasti in aeroporto e si prepara a mettere a disposizione eventuali voucher per una notte in hotel se domani dovesse partire questo “aereo d’emergenza” per Milano.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

