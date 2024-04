Ecomafie, gestione dei rifiuti ancora critica: la criminalità sempre inserita nel sistema

Il report

Conclusa a Catania la missione della commissione parlamentare: bilancio drammatico

Si scrive “ecomafie”, ma si legge rifiuti (e “criticità in ogni fase della gestione”), depurazione (“se e dove gli impianti funzionano e la fognatura è collegata, c’è anche il tema della destinazione dei fanghi prodotti”) e “zoomafie” (“dai cavalli usati per le corse clandestine alle lotte con i cani”).Con la prima missione della commissione parlamentare d’inchiesta presieduta dal deputato nazionale Jacopo Morrone (Lega) si è aperto così il “filone Sicilia”: «Se il simbolo di forza della criminalità organizzata è credere di poter contravvenire alle regole dello Stato – ha detto – il nostro è la presenza ed il segnale di un vero cambio di registro. La nostra prima visita non basta, occorre che ogni istituzione porti avanti un percorso parallelo».

Alla delegazione, che ieri e l’altro ieri ha visitato le province di Catania, Caltanissetta ed Enna, hanno preso parte anche i deputati Eliana Longi (FdI), Francesco Maria Rubano (Fi- Ppe), Francesco Emilio Borrelli (Avs) ed il senatore Pietro Lorefice (M5S).Tra le tappe i sopralluoghi alle discariche di contrada Timpazzo a Gela e di contrada Coda Volpe al confine tra Catania e Lentini con annesso sito di compostaggio; ma anche il Sin (sito di interesse nazionale) di Gela allo stabilimento Eni e la discarica di fosfogessi; la visita ad un maneggio di Piazza Armerina che accoglie cavalli sequestrati alla criminalità, e a Catania, alle stalle clandestine sequestrate a San Cristoforo. Quattro le audizioni in prefettura: dalla prefetta Maria Carmela Librizzi alla procuratrice della Repubblica a Gela Lucia Musti, alla procuratrice reggente di Catania Agata Santonocito e il responsabile dell’Osservatorio Zoomafie della Lav, Ciro Troiano.