Elezioni UniCt: il quorum non c’è, ma Foti è avanti. Veroux secondo, seguono Nicotra e Baglio

CORSA PER IL RETTORATO

Fumata nera al primo turno. Si profila una corsa a due

Enrico Foti avanti, poi Pierfrancesco Veroux, Ida Nicotra e Salvatore Baglio. È questo il risultato del primo turno delle elezioni per il Rettorato dell’università di Catania, sessennio 2025-2031. Lo spoglio, conclusosi a mezzanotte passata da un pezzo, fotografa le distanze: Foti chiude con 598 preferenze, Veroux con 508, Nicotra con 274 e Baglio con 129. Il quorum, fissato a 860 voti (la metà più uno degli aventi diritto), è lontano. Nonostante un’affluenza altissima: il 92 per cento dei docenti e degli studenti, il 78,6 per cento dei componenti del personale tecnico amministrativo.

Lo scrutinio comincia più tardi del previsto. Le urne della Cittadella universitaria arrivano quasi un’ora e mezza dopo la chiusura dei seggi (che era fissata alle 19 di ieri), perché è stato necessario rifare il conteggio. Poi, nonostante la precisione del professore Biagio Ricceri, il decano dei docenti ordinari dell’ateneo, il calcolo non torna – per un solo voto – nemmeno alla fine dello scrutinio per docenti e personale tecnico amministrativo. Così si perde altro tempo. E il cortocircuito a un condizionatore (con tanto di rumore di scoppio, allontanamento generale, odoraccio di bruciato) rallenta le cose, e fa scherzosamente urlare al «sabotaggio».

Sebbene l’ora sia ormai tarda, quando si finiscono di contare le schede parte un applauso. Foti, che ha seguito l’intero spoglio seduto in seconda fila, prendendo appunti a mano, abbraccia i familiari che non si sono allontanati un attimo. L’aula magna del Palazzo Centrale di piazza Università, dove si è svolta la procedura, è rimasta in attesa dei numeri finali. Anche se parecchi degli spettatori sono andati via al termine dello scrutinio relativo ai docenti e agli studenti. Se tutti i 1.176 componenti del personale tecnico-amministrativo fossero andati alle urne (e non lo hanno fatto), avrebbero contato come 271 prof, per via del voto ponderato. Insomma, non avevano i numeri per cambiare le cose né per portare nessuno alla vittoria.