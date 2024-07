Emergenza caldo, è preallerta in tutta la Sicilia. A Catania previsti 37 gradi, 36 a Palermo e Messina

caldo

L'ultimo bollettino della Protezione civile per il 14 luglio: temperature elevate e possibili effetti negativi sulla salute, soprattutto nel capoluogo

Non si ferma l’emergenza caldo in Sicilia. Per sabato 14 luglio la Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore che assegna a tutta la Sicilia il livello di “preallerta” arancione. A preoccupare soprattutto il rischio incendi, in quanto «le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata epropagazione veloce». Per quanto riguarda il rischio ondate di calore «le temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio», scrive la Protezione civile.

Nelle tre città metropolitane le temperature più alte. A Catania sono previsti fino a 37 gradi percepiti, mentre a Messina ci si attendono temperature di 36 gradi centigradi. Tuttavia il “rischio ondate di calore” resta “giallo”, ovvero “senza rischi rilevanti”. Situazione diversa a Palermo dove è previsto un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e rischio più alto per la popolazione fragile, pur con una temperatura massima percepita inferiore a quella catanese, 36 °C.

La preallerta incendi in tutta la Sicilia nel bollettino della Protezione civile

