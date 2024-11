Emergenza maltempo nel Catanese, richiamati in servizio 150 vigili del fuoco

I dati

Oltre 100 ore di interventi per i vigili, spiega il comandante regionale Agatino Carolo in conferenza stampa

«Per fare fronte all’emergenza maltempo nella Sicilia orientale sono stati richiamati in servizio 150 vigili del fuoco che hanno effettuato oltre 100 interventi». Lo ha detto il comandante regionale del corpo, Agatino Carolo, in conferenza stampa in Prefettura a Catania. “Stiamo prestando assistenza alla popolazione – ha aggiunto – saremo accanto a loro».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA