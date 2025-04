Emorragia massiva dopo colecistectomia, ospedale condannato a risarcimento da 100mila euro

Catania

I fatti avvenuti nel 2016. Paziente è una donna

Il Tribunale di Catania ha condannato l’azienda ospedaliera universitaria al pagamento di 100mila euro, come risarcimento del danno biologico e morale, a una paziente che, nel 2016, durante un intervento chirurgico di colecistectomia per errore aveva subito una vasta lesione della vena cava inferiore, con conseguente massiva emorragia. La donna è stata assistita dall’avvocato Silvio Vignera.«Il Tribunale di Catania – ha commentato il legale – si è correttamente posto nel solco del costante orientamento della Corte di Cassazione confermando la natura contrattuale della responsabilità dell’ente ospedaliero sia in relazione a propri fatti d’inadempimento, sia per quanto concerne la condotta dolosa o colposa dei medici, siano essi dipendenti e non».

