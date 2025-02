Unione nello Sport e nella Democrazia: l’Enna Calcio a sostegno di Mattarella

L'attacco mediatico dalla Russia, solidarietà dalla società gialloverde di Serie D

In un clima politico turbolento, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si trova sotto attacco. In risposta, la società Enna Calcio ha deciso di manifestare il proprio sostegno attraverso un messaggio di solidarietà che unisce sport e democrazia. Con lo slogan “Tutti per uno, uno per tutti”, il club invita la comunità sportiva a difendere i valori fondamentali rappresentati dal Capo dello Stato.

Il gesto dell’Enna Calcio sottolinea l’importanza dello sport come elemento unificante e ispiratore, una convinzione che lo stesso Mattarella ha sostenuto, riconoscendo il ruolo dello sport nella società e nella Costituzione. In un periodo in cui l’unità nazionale è più che mai cruciale, il club si fa portavoce di un appello che mira a rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni.

“Facciamo squadra per il bene del nostro paese” è l’invito lanciato a tutti gli appassionati di sport e non solo, affinché si uniscano in un coro di sostegno al Presidente, simbolo di democrazia e stabilità. Con la campagna “Insieme per la Democrazia, Insieme per Mattarella”, Enna Calcio dimostra come il mondo sportivo possa farsi promotore di coesione sociale e difensore dei valori democratici.