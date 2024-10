Enna, due auto si scontrano e danneggiano tubatura del gas: giovani feriti

Viabilità

E' accaduto in piena notte ad inizio del Corso Sicilia

Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, la scorsa notte nel centro cittadino del capoluogo ennese dove due auto si sono scontrate tra loro travolgendo poi una tubazione del gas. È accaduto in piena notte ad inizio del Corso Sicilia dove le due auto con dei giovani a bordo sono arrivate provenendo dalla stessa direzione (Viale IV Novembre), per cause ancora da accertare, ma pare potrebbe essere stata l’alta velocità, il conducente della prima auto ha perso il controllo venendo poi tamponata dalla seconda.A causa dell’impatto é stata danneggiata anche una tubazione del gas con la conseguente fuori uscita dello stesso ed il forte timore che potesse innescarsi uno scoppio.