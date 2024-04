Enna, ex direttore del Consorzio di bonifica assolto dall’accusa di danno erariale

Giudiziaria

I giudici della Corte dei Conti hanno assolto l’ex direttore del consorzio di bonifica di Enna Gaetano Punzi dall’accusa di aver determinato all’ente un danno erariale di 384 mila euro. All’ex direttore veniva contestato in particolare di non aver assunto alcuna iniziativa per la riscossione dei contributi consortili, «con ciò pregiudicando in via definitiva la possibilità di acquisire le entrate». I crediti, infatti, erano divenuti inesigibili per prescrizione. L’ex direttore, nonché ex sindaco di Regalbuto, era assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi e Michele Baldi.